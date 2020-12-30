Лондон, 30 декабря, 2020, 18:51 — ИА Регнум. Депутаты нижней палаты британского парламента проголосовали за соглашение о торговых отношениях с Евросоюзом после выхода Лондона из организации. Об этом в среду, 30 декабря, сообщает Le Figaro.

Иван Шилов ИА REGNUM Brexit

Как уточняют журналисты, во втором и третьем чтениях 521 депутат палаты общин проголосовал за соглашение, 73 высказались против сделки. Теперь текст документа должен быть рассмотрен верхней палатой лордов, после чего состоится его промульгация королевой Елизаветой II.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 30 декабря лидеры стран Европейского союза подписали соглашение о торговле и сотрудничестве с Великобританией после выхода Соединённого Королевства из ЕС.