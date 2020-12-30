Уснувший глава ростовской административной инспекции вызвал резонанс
Ростов-на-Дону, 30 декабря, 2020, 18:20 — ИА Регнум. Руководитель административной инспекции Ростовской области, якобы уснувший в ходе заседания регионального оперштаба 29 декабря, вызвал общественный резонанс. В сети появились кадры, на которых похоже, что Николай Копичка спит.
«Никто не уснул. Я присутствовала на заседании вместе с губернатором. Это всё похоже на провокацию. Я понимаю, что это видео, но иной раз бывают неудачные кадры, когда у человека прикрыты глаза. Я думаю, что это именно тот случай. Никто на совещаниях губернатора не засыпал», — цитирует пресс-секретаря донского губернатора издание «Подъём».
ИА REGNUM напоминает, что Николай Копичка был назначен начальником административной инспекции Ростовской области в марте 2013 года. После окончания Кубанского государственного университета около 30 лет посвятил службе в Вооружённых силах и органах правопорядка.