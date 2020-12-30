ВМС США получили первую партию «маломощных» ядерных зарядов W76-2 для ракет
Вашингтон, 30 декабря, 2020, 18:18 — ИА Регнум. Военному флоту США передана первая партия новейших ядерных боеголовок малой мощности W76−2 для межконтинентальных баллистических ракет Trident II (D5) стратегических подводных лодок, сообщает 30 декабря Национальное управление по ядерной безопасности.
Новые боеголовки будут установлены на ракетах атомных подводных ракетоносцев класса Ohio. Точное количество новых боеголовок не сообщается.
Напомним, ВМС США получают боеголовки W76−2 с ноября 2019 года. По некоторым данным, на сегодняшний день произведено не менее 50 таких боезарядов мощностью порядка шести килотонн, что в три раза меньше мощности атомной бомбы, сброшенной США на Хиросиму, однако на каждую ракету типа Trident II можно установить до двух таких «маломощных» боеголовок.
Такими боеголовками W76−2 должны быть оснащены одна или две из 20 ракет Trident II (D5), стоящих на каждой стратегической АПЛ типа Ohio.
Остальные 18 ракет будут по-прежнему оснащены ядерными боезарядами W76−1 мощностью 90 килотонн и W88 мощностью 455 килотонн.
Как сообщало ИА REGNUM, Вашингтон полагает, что ограниченное применение «уменьшенных» ядерных боезарядов позволит США избежать полномасштабного ответного ядерного удара со стороны России или Китая.