Калуга, 30 декабря, 2020, 18:26 — ИА Регнум. В Калуге началась разработка и тестирование голосового помощника, позволяющего принимать заявки по вызову врача на дом. Нововведение способствует снижению нагрузки на операторов единой службы в часы пик. Запуск пилотной эксплуатации сервиса запланирован на февраль 2021 года, сообщает 30 декабря корреспондент ИА REGNUM.

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По информации заместителя губернатора Дмитрия Разумовского, в настоящее время создаётся Совет по цифровому развитию Калужской области. В органах исполнительной власти назначены заместители руководителей, ответственные за цифровую трансформацию.

В частности, внимание властей будет уделено функционировании единой региональной информационно-справочной службы «122» (*040). Так, в настоящее время в регионе отправлено 3046 СМС с отрицательным результатом теста на коронавирус. Лаборатории центра СПИД и СЭС, Клиники 1 и МРНЦ в рамках пилотного проекта осуществляют передачу результатов анализа в личные кабинеты пациентов на Портале госуслуг.