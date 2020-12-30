Москва, 30 декабря, 2020, 17:57 — ИА Регнум. Сотрудничество России и Армении в уходящем году оценивается Москвой и Ереваном позитивно, сообщили 30 декабря в пресс-службе МИД РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Сегрей Лавров

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В ходе телефонного разговора министров иностранных дел России и Армении Сергея Лаврова и Ары Айвазяна отмечалась «высокая интенсивность российско-армянского союзнического взаимодействия в уходящем году». Обе стороны подтвердили «обоюдный настрой на сохранение такой динамики» в наступающем году.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лавров заявил, что Армения и Азербайджан настроены «выполнять взятые на себя обязательства» по Нагорному Карабаху.