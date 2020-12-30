Санкт-Петербург, 30 декабря, 2020, 17:44 — ИА Регнум. В Петербурге смягчили «коронавирусные» ограничения для общепита на новогодних праздниках. Соответствующее постановление подписал 30 декабря 2020 года губернатор Александр Беглов.

Дарья Драй ИА REGNUM Афиша «Сегодня спектакля нет»

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Напомним, с 25 декабря рестораны и кафе должны были закрываться с 19:00, а с 30 декабря по 3 января — закрыться совсем, а затем вновь работать в усеченном формате до конца каникул.

Теперь же последний пункт отменяется: с 4 по 31 января общепит сможет принимать посетителей с 6:00 до 23:00, запрет сохранится исключительно на работу в ночное время.

Такой же режим с 4 января устанавливается для предприятий общественного питания, которые расположены в торговых центрах, если они имеют отдельный вход с улицы и не имеют сквозного доступа в иные помещения торговых центров.

Ранее установленные ограничения для фуд-кортов, фуд-плейсов и расположенных в ТЦ кафе и ресторанах продолжают действовать.

Театрам в Петербурге позволят открыться уже с 7 января, а не с 10 января, как предполагалось ранее. Для театров продолжит действовать ограничение в виде 25%-ной заполняемости зрительного зала и необходимости получения согласования комитета по культуре.

С 7 по 31 января вводится ограничение на доступ организованных групп детей в возрасте до 16 лет на мероприятия, проводимые театрами, а с 11 по 31 января — также на мероприятия, проводимые иными организациями исполнительских искусств.

Все ограничения, ранее установленные постановлением по 15 января 2021 года, продлеваются по 31 января.

Из резервного фонда правительства Петербурга также выделили 500 млн рублей «Фонду содействия кредитованию малого и среднего бизнеса» на поддержку малого и среднего бизнеса, в том числе на предоставление им микрозаймов.