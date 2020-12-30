Москва, 30 декабря, 2020, 17:16 — ИА Регнум. В Москве свалку строительного мусора возле здания Московского государственного университета (МГУ) ликвидируют в ближайшее время. Об этом сообщил вице-мэр столицы Пётр Бирюков.

Recyclemag.ru Свалка

«Стоит задача провести эти работы в кратчайшие сроки и передать площадку строителям. Общая площадь территории, которую необходимо очистить, составляет около 40 га. Предстоит очень серьезная трудоемкая работа по вывозу железобетона, строительного мусора», — цитирует слова Бирюкова агентство «Москва».

На объекте работает порядка 3 тыс. сотрудников комплекса городского хозяйства столицы, задействовано свыше 1 тыс. единиц спецтехники.

Как сообщало ИА REGNUM, на месте, где сейчас находится свалка строительного мусора, построят технологическую долину МГУ.