Ярославль, 30 декабря, 2020, 16:33 — ИА Регнум. Председатель Ярославской областной думы Алексей Константинов погиб в автокатастрофе. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. Авария случилась на территории Тверской области.

ГУ МЧС по Тверской области Место происшествия

Как сообщили ИА REGNUM в ГУ МЧС по Тверской области, информация об аварии с участием двух транспортных средств поступила в 14:21 30 декабря. На 20-м километре автодороги Сергиев Посад — Калязин — Рыбинск столкнулись автомобили «Мазда CX7» и «Хёнде Санта-Фе». В дорожно-транспортном происшествии погиб один человек, еще один пострадал.

Ярославская областная дума Алексей Константинов

Алексею Константинову было 56 лет, Ярославскую областную думу он возглавлял с 25 сентября 2018 года, до этого руководил Ростовским муниципальным районом Ярославской области.