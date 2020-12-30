Москва, 30 декабря, 2020, 16:10 — ИА Регнум. В 2020 году объемы экспорта российского зерна выросли в числе прочего за счет благоприятной мировой конъюнктуры, однако в 2021 году РФ рискует обнаружить сокращение экспортных объемов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 декабря заявила директор Института аграрных исследований НИУ ВШЭ Евгения Серова. Так она прокомментировала информацию Россельхознадзора о том, что в сравнении с 2019 годом в текущем году объем экспорта российского зерна вырос на 20% и на 27 декабря составил 57,5 млн тонн.

Pxhere.com Пшеница

«Если говорить о мировой конъюнктуре, то в этом году резко выросли цены. И это было естественным стимулом для вывоза. Кроме того, до конца этого года была политика по расширению экспорта, — отметила Серова. — В конце года появилась угроза ограничения экспорта. Сначала квоты вводили, потом заговорили об экспортных пошлинах, квотах на следующий год и так далее. Это все может серьезно сократить наш экспорт. Плюс напуганные такими прогнозами эксперты зернового рынка говорят, что были не очень благоприятные условия для посева озимых. То есть у нас погодные условия и государственная политика могли привести к сокращению озимых. А это основные зерновые».

Поэтому, как пояснила Серова, в следующем, 2021, году в РФ может быть сокращение экспортных объемов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, будущее российского экспорта сельскохозяйственной продукции будет зависеть от темпов восстановления мировой экономики и от урожая 2021 года.