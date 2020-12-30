Калуга, 30 декабря, 2020, 16:08 — ИА Регнум. В Калужской области 30 декабря в посёлках Износки и Ферзиково прошли церемонии открытия спортивных площадок для занятий и подготовки населения к сдаче норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». В Износках в торжественной церемонии принял участие министр спорта области Олег Сердюков, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на областное профильное ведомство

Admoblkaluga.ru Новая спортгородок в Износках

Накануне, 29 декабря, спортплощадки окрылись в поселке Думиничи, городе Людиново и селе Барятино. В Людиново площадка построена на стадионе «Авангард». За счёт средств местного бюджета здесь планируется установить освещение. В 2021 году также за счет средств муниципального бюджета планируется построить аналогичную площадку на Сукремльском стадионе.

Все спортплощадки построены в рамках проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография». Каждая их них состоит из семи уличных тренажеров на различные группы мышц, многофункциональный комплекс «Воркаут» со вспомогательным оборудованием для людей с ограниченными возможностями. На площадках уложено травмобезопасное покрытие. Заниматься спортом на них могут все жители. Возрастные ограничения 6+.