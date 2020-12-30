Архангельск, 30 декабря, 2020, 16:00 — ИА Регнум. В Архангельской области не хватает лекарств для амбулаторного лечения ковид-пациентов. Об этом заявил министр здравоохранения Александр Герштанский, отвечая на вопрос жительницы областного центра, не получившей бесплатные препараты для лечения ребенка, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«Да, действительно, есть ряд сложностей в плане снабжения лекарственных учреждений препаратами для амбулатоного лечения. Это, в первую очередь, касается так называемых альфа-интерферонов. Закупочные мероприятия проходят, но дефицит есть», — заявил министр.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области COVID-19 переболели уже более 36 тысяч человек, 529 — скончались. На лечении находятся 7248 пациента.