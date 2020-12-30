Новосибирск, 30 декабря, 2020, 15:59 — ИА Регнум. В Новосибирской области, по данным на сегодня, 30 декабря, за прошедшие сутки было выявлено 153 новых случая заражения коронавирусом. Днём ранее — 156 случаев. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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»Скончались ещё восемь пациентов: мужчины в возрасте 54 года, 56 лет, 67 лет, женщины в возрасте 59 лет, 62 года, 65 лет, 71 год, 78 лет. Всего в регионе умерли 958 человек, — говорится в оперативном сообщении. — В отделениях реанимации находятся 144 человека, на ИВЛ — 37 пациентов».

Всего в регионе зарегистрировано 27 736 случаев заражения коронавирусом, в том числе у 1621 ребёнка; 23 758 пациентов выписаны с выздоровлением (+225 за сутки).