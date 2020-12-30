Томск, 30 декабря, 2020, 15:48 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Томской области коронавирус выявили у 189 человек, за весь период пандемии — у 24 237. Об этом ИА REGNUM сообщили 30 декабря в областной администрации.

Иван Шилов ИА REGNUM) Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: надежда на вакцинацию — все новости»

За сутки в регионе выздоровели 215 человек. Общее число выздоровевших в Томской области — 19 885 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 декабря в регионе было подтверждено 193 случая заражения коронавирусом. Выздоровели 217 томичей.