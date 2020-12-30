Калуга, 30 декабря, 2020, 15:42 — ИА Регнум. В 2020 году в Калужской области были ликвидированы 383 несанкционированные мусорные свалки, сообщили 30 декабря корреспонденту ИА REGNUM в госпредприятии «Калужский региональный экологический оператор».

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Совместно с администрациями Дзержинского, Мосальского, Ферзиковского, Малоярославецкого, Козельского, Юхновского, Жуковского, Куйбышевского, Боровского, Кировского, Людиновского и Бабынинского районов «КРЭО» заключил договоры на ликвидацию несанкционированных свалок. С территорий свалок было вывезено 7062 кубометра мусора.

В 2021 году предстоит привести в порядок еще 23 территории с мусорными свалками. Для того, чтобы продолжить эту работу, администрации органов местного самоуправления заключают договора с ГП «КРЭО».