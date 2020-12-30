Чебоксары, 30 декабря, 2020, 15:25 — ИА Регнум. В Чувашии налоговая служба вышла с иском о признании банкротом чебоксарской фирмы, заявив р 37,4 млн рублей задолженности. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Арбитражного суда Чувашии, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Kad.arbitr.ru Скриншот с сайта Арбитражного суда Чувашии

С исковым заявлением вышло управление ФНС по Чувашии. Ответчиком является ООО «Уютстрой+» (г. Чебоксары). Налоговики подали заявление о признании компании банкротом, сумма исковых требований составляет 37 478 865 рублей 5 копеек.

Иск зарегистрирован в Арбитражном суде Чувашии 28 декабря, 29 декабря от налоговой службы поступили дополнительные материалы к делу. Дело пока не принято в производство, его детали неизвестны.

По последним данным ЕГРЮЛ, общество «Уютстрой+» зарегистрировано в 2012 году с уставным капиталом в 10 тыс. рублей, место «прописки» — Чебоксары, указанный основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чувашии налоговики подали иск о банкротстве в отношении общества «Агропромгаз», указав более 2,4 млн рублей задолженности.

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