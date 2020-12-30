Путин призвал заменить Ан-2 новым самолётом «Байкал»
Ново-Огарево, Московская область, 30 декабря, 2020, 15:16 — ИА Регнум. Самолёт «кукурузник» Ан-2 должен быть заменён на девятиместный самолёт «Байкал», серийное производство которого планируется начать в 2024 году. Об этом сегодня, 30 декабря, на встрече с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным заявил президент страны Владимир Путин.
Глава государства указал на необходимость создать всю цепочку авиационной отечественной техники, которая бы обслуживала российских граждан. При этом, по словам российского лидера, начать нужно с самых небольших самолётов.
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Он добавил, что опытный образец должен быть готов в 2021 году, а «в 2024 году должна начаться серия, самолёт должен полететь в первом квартале».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в пресс-службе Уральского завода гражданской авиации заявляли, что первый опытный образец лёгкого многоцелевого самолёта, который придёт на замену Ан-2, будет создан к концу 2020 года. Начало испытаний запланировано на середину 2021 года, сертификация — на 2022 год, а запуск в серийное производство запланирован в 2023 году.
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Новый самолёт «Байкал», согласно требованиям, заданным Минпромторгом, по многим параметрам будет превосходить Ан-2. Так, скорость полёта должна быть не менее 300 км/ч, а дальность полёта с максимальной коммерческой нагрузкой 2 тыс. кг не менее 1,5 тыс. км. На борт самолёт сможет взять девять человек. Стоимость нового кукурузника не должна превышать 120 млн рублей.