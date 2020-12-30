Сан-Франциско, США, 30 декабря, 2020, 14:54 — ИА Регнум. В сети появились снимки с испытаниями лидара (технология получения и обработки информации об удалённых объектах с помощью активных оптических систем), установленного на электрокаре Tesla Model Y. Снимки размещены на портале The Kilowatts.

The Kilowatts Тестирование лидара кроссовера Tesla Model Y

Тестирование системы проходило на дорогах общего пользования в американском городе Сан-Франциско. На фото видно дополнительное оборудование на крыше. Судя по всему это лидар, предназначенный для будущих роботакси. В компании, возможно, решили протестировать его в реальных городских условиях.

Эти снимки лидара интересны тем, что ранее Илон Маск высказывался против использования такой системы в своих автономных электрокарах. Однако полностью отказываться от лидара автопроизводитель, видимо, не намерен.

Ранее в корпорации Honda Motor заявили, что планируют начать продажи автомобиля с третьим уровнем автономности вождения в марте 2021 года. Первым автомобилем с такой технологией должен стать новый седан Legend. Беспилотник будет оснащён системой автоматического вождения Traffic Jam Pilot, разработанной специалистами автокомпании.

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