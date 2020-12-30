Ярославль, 30 декабря, 2020, 14:21 — ИА Регнум. Полицейские провели опрос жителей Ярославской области на предмет доверия к органам правопорядка. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Ярославской области.

УМВД по Ярославской области Рейд полиции

Опрос проводился в Гаврилов-Ямском и Любимском районах Ярославской области, а также во Фрунзенском районе города Ярославля. В нем приняли участие 900 человек старше 18 лет, которые прошли анонимное анкетирование. Самый большой уровень доверия — во Фрунзенском районе и Любиме, где полицейским доверяют 64 процента опрошенных. В Гаврилов-Ямском районе — 52 процента.

Также в анкете ярославцам предлагалось оценить уровень собственной защищенности. Самыми защищенными оказались жители Любимского МР — 59 процентов опрошенных, во Фрунзенском районе, как за каменной стеной себя чувствуют 54 процента участников опроса, в Гаврилов-Яме 51 процент жителей, поучаствовавших в опросе.