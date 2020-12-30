Красногорск, 30 декабря, 2020, 14:19 — ИА Регнум. Выпустить на маршруты, связывающие Сочи и Крым, новые пассажирские суда PV300, предложил президент РФ Владимир Путин в ходе рабочей встречи с председателем правительства России Михаилом Мишустиным 30 декабря.

Krsormovo.nnov.ru Пассажирские суда проекта PV300

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«Уже сделано соответствующее судно «река-море» для трёхсот пассажиров, PV300, тоже в Нижнем Новгороде на «Красном Сормове» изготовлено. Его можно было бы поставить, кстати говоря, и на линию Сочи — Крым. Это судно уже испытано, уже из Москвы дошло до Петербурга, из Петербурга до Новороссийска, это «река-море». Но через год — уже в 2021 году должны начать, и в конце года, надеюсь, завершится работа — суда с большей мореходностью. Эти суда точно можно поставить на линию Сочи — Крым. Уверен, это будет востребовано, люди за это скажут нам спасибо», — сказал Путин.

Сообщение по линии Крым — Сочи возобновилось в 2017 году — после долгого перерыва. Пассажиров по маршруту в период навигации перевозит лайнер «Князь Владимир».