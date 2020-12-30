Москва, 30 декабря, 2020, 13:57 — ИА Регнум. Объединённая дальневосточная авиакомпания позволит создать единую региональную сеть маршрутов. Об этом 30 декабря заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании с президентом России Владимиром Путиным.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Мишустин

«Правительство завершило важный этап по созданию объединённой дальневосточной авиакомпании. Контрольный пакет акций авиакомпании «Аврора» передан правительству Сахалинской области. Теперь регион — единственный владелец этого стратегического перевозчика, и 10 дальневосточных субъектов РФ получат акции объединённой компании в обмен на консолидацию их авиационных активов», — заявил Мишустин.

«Новая единая дальневосточная компания будет использовать современные отечественные самолёты, передовые технологии, гибкую систему управления маршрутами», — подчеркнул он.

За четыре года авиакомпания должна увеличить пассажиропоток до 2 млн человек, а число маршрутов — довести до полутысячи.

«Это позволит построить на территории Дальнего Востока единую региональную сеть и перейти к прямым перелётам между городами этого федерального округа без стыковки в Москве, крупных городах», — указал он.