Кострома, 30 декабря, 2020, 13:51 — ИА Регнум. В Костромской области перед новогодними праздниками зафиксировали резкое снижение суточного числа выявленных случаев SARS-CoV-2, сообщает оперативный штаб.

Наталья Диева ИА REGNUM

По информации, актуальной на 30 декабря новую коронавирусную инфекцию в регионе выявили у 91 человека. При этом, в последние две недели количество инфицированных в области варьировалось от 110 до 120 в сутки. Последний раз снижение числа заражённых фиксировали 8 и 9 декабря текущего года, тогда SARS-CoV-2 обнаружили у 91 и 87 костромичей соответственно.

Однако, говорить об устойчивой тенденции к снижению числа заражений пока не стоит — по словам главного санитарного врача Костромской области Александра Кокоулина, наибольшие опасения у медиков вызывает период новогодних и рождественских праздников. После них специалисты ждут всплеска заболеваемости, однако назвать конкретные цифры специалисты затрудняются.