Ярославль, 30 декабря, 2020, 13:45 — ИА Регнум. В Ярославле состоялся предпремьерный показ фильма «Только Локо», посвященного команде «Локомотив», разбившейся в авиакатастрофе 7 сентября 2011 года. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Съемочная группа фильма

Премьера прошла в Ярославском концертно-зрелищном центре, первыми зрителями фильма стали родственники и друзья погибших игроков, болельщики ХК «Локомотив». Автором сценария и режиссером фильма «Только Локо» стал Владимир Алеников. Перед показом он обратился к собравшимся.

«Картина еще в работе, она еще доделывается. Почему мы показываем ее сегодня? Во-первых, для того, чтобы сделать новогодний подарок. Нам всем хотелось сделать подарок всем тем, кто причастен к фильму, кто помогал нам. В этом зале нет равнодушных. Все крепко связаны с темой нашей картины. И вторая причина. Нам очень важна ваша ответная реакция. Это самый первый показ. Никто еще ничего не видел, ни одного кадра», — сказал Владимир Алеников.

Фильм включает множество сюжетных линий, демонстрирующих народную любовь к команде. Среди героев хоккейный тренер и юный хоккеист, уборщица и болельщики «Локомотива», отдельно показаны истории любви погибших хоккеистов.

«Когда я снимался, я влюбился в хоккей. Я хорошо катался на коньках, но хоккеем никогда не занимался. Это серьезный спорт, если у меня будет сын, я обязательно отдам его в хоккей. Благодарю съемочную группу, мы все как одна семья», — заявил исполнитель одной из главных ролей в картине Антон Рогачев.

У микрофона Владимир Алеников

В «Только Локо» заняты известные российские актеры Алексей Гуськов, Ирина Розанова, Андрей Мерзликин. Продюсером фильма стал основатель историко-культурного комплекса «Вятское» Олег Жаров.

«Хочу поблагодарить всю творческую группу, которая самоотверженным образом сделала этот фильм, режиссера Владимира Аленикова, хочу поблагодарить родных, любителей хоккея, болельщиков, всех, кто наш проект поддерживал. Мы делали от чистого сердца и с чистым сердцем! Поверьте мне! Это было совершенно искренне!» — отметил после премьеры Олег Жаров.

Фрагмент фильма

Слова благодарности съемочной группе выразили и родственники погибших игроков.

«Мы очень оценили это чувство — любовь. Я одну из бессонных ночей лежу и думаю… Вот сейчас нужен фильм об этой любви. Где взять этот фильм? Кто бы в этом мире меня услышал? И вдруг меня услышал наш земляк Олег Жаров. Спасибо вам огромное, вы прошли через все трения и испытания», — сказала Татьяна Кирюхина, мать погибшего форварда ХК «Локомотив» Андрея Кирюхина.

Премьера художественного фильма «Только Локо» пройдет в 2021 году.