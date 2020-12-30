Йошкар-Ола, 30 декабря, 2020, 13:09 — ИА Регнум. В Марий Эл за минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончался один человек. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Накануне в регионе также был зарегистрирован один летальный случай среди пациентов с подтвержденным заражением коронавирусом.

Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 119 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 30 декабря в регионе выявили 51 новый случай заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено 50 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 9135 случаев.

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