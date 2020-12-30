Ярославль, 30 декабря, 2020, 13:07 — ИА Регнум. В больницах Ярославской области устанавливают кислородные газификаторы, которые необходимы для создания кислородных точек для больных коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на региональной оперативный штаб по ситуации с коронавирусом.

Департамент здравоохранения ЯО Кислородный газификатор в Ярославле

Пятитонный газификатор установлен в больнице №9 города Ярославля. За счет дополнительного кислородного резервуара в лечебном учреждении сформировали 159 кислородных точек для больных коронавирусом, теперь отпала необходимость использовать кислород в баллонах.

«Сейчас в больнице №9 открыто 240 коек для пациентов с ковид. Занято сейчас 188 коек, 6 пациентов находятся в тяжелом состоянии, пятеро из них на аппаратах ИВЛ. Для нас бесперебойная подача кислорода в палаты — большое дело», — сказал главный врач больницы №9 Станислав Белокуров.

Два газификатора установили в Ярославском госпитале ветеранов войн, который сейчас переоборудован для приема пациентов с COVID-19. Новое оборудование дает возможность бесперебойно обеспечивать кислородом 140 точек. Вместо 230 баллонов с газом в сутки теперь трехтонная емкость будет требовать дозаправки раз в три дня.

Департамент здравоохранения ЯО Монтаж кислородного резервуара в Рыбинске

Трехтонный резервуар для жидкого кислорода смонтирован в больнице имени Пирогова в Рыбинске. С 1 января количество кислородных точек в этом лечебном учреждении удвоится.