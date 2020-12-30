Иркутск, 30 декабря, 2020, 13:06 — ИА Регнум. Аномальные холода внесли свои коррективы в статистику гибели людей на пожарах в Приангарье. Как сообщает сегодня, 30 декабря, региональное ГУ МЧС РФ, за прошедшие сутки на территории области произошло 38 пожаров (значительная их часть — в жилом секторе), погибли пять человек.

МЧС Пожар в городе Ангарске 30.12.2020г

«Ночью 30 декабря зарегистрировано 15 пожаров, на которых погибли три человека. Пожары с двумя погибшими зарегистрированы в селе Баклаши Шелеховского района, где в частном жилом доме погибли два человека, и в садоводстве Тополёк-1 в городе Ангарске», — пояснили спасатели.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число пожаров выросло на 14 случаев, количество погибших увеличилось на два человека.

«В условиях сильных морозов усиленная эксплуатация отопительных систем и электронагревательных приборов приводит к пожарам. Именно по этим причинам чаще всего происходят возгорания. Учитывая неблагоприятный прогноз погоды, численность специалистов, задействованных в мероприятиях по профилактике пожаров, не должна уменьшаться. Профилактическая работа в муниципалитетах должна быть организована на высоком уровне.

При ухудшении обстановки с пожарами в населённых пунктах должен быть предусмотрен вариант привлечения дополнительных сил», — заявил эаместитель главного государственного инспектора Иркутской области по пожарному надзору Виктор Пашков.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Иркутской области наблюдается устойчивый рост пожаров и гибели людей от огня. Неблагоприятная ситуация сложилась с гибелью на пожарах несовершеннолетних. В 2020 году на пожарах погибли 30 детей.

На территории Приангарья продолжает действовать особый противопожарный режим.

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