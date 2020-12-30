Москва, 30 декабря, 2020, 13:06 — ИА Регнум. В первом полугодии 2021 перспективы нефти смотрятся весьма недурно. Наиболее вероятен неширокий, медленно восходящий коридор цен с границами в окрестностях $45 снизу и $55 сверху за баррель для марки Brent, заявил корреспонденту ИА REGNUM шеф-аналитик ТелеТрейд Пётр Пушкарёв.

lalabell68 Нефтяная вышка

«Последняя глубокая коррекция котировок под конец октября до $36 происходила одновременно с очень недолгим спадом на фондовых площадках накануне даты голосования в США,

Оттуда цены всплыли вверх за считанные дни, а дальнейшая динамика показала: возле $40 нефть обрела отныне прочную опору, и ниже $40 при складывающемся балансе спроса, добычи и запасов нефти делать больше нечего.

В скором времени, как только цены от этой опоры резко оттолкнулись, желающих присоединиться к волне покупок оказалось настолько много, что их хватило чтобы заложить основу для восходящего тренда длиной в два месяца — к целям выше $50.

Декабрьское движение выше $52 — обозначило в моменте явный перехлёст, перекупленность на рынке была избыточной, и коррекция не заставила себя ждать, стоило только ковидным новостям дать повод. Но даже спад к $49 в 20-х числах декабря был немедленно выкуплен.

Быстрее распространяющийся, нагнавшийужаса на Британские острова и север Европы штамм надоевшего всем за год назойливого коронавируса, как видно, не испортил рождественское ралли рынкам акций, аналогично не произвели зимние локдауны особого впечатления и на рынок нефти.

Взгляд сквозь сегодняшний день за горизонт и в будущее восстановление мировой экономики перевесит негатив и в первые ещё сравнительно тяжёлые месяцы 2021 года. Темпы деловой активности в промышленности Еврозоны, судя по самым свежим данным индекса PMI от 16 декабря, составляют 55,5 пункта: это максимум не только за все месяцы 2020 года, но и с лета 2018 года.

Еврокомиссия и ЕЦБ оценили, что обороты импорта на континенте, в крайне важной для нефтяного экспорта части света, возрастут за год на 6.3%, суммарный ВВП на 4%, а частное потребление граждан восстановится на 4.3%.

Экономика США, которая обычно мощно тащит за собой и общемировой рост, поднимается ещё быстрее, а второй локомотив — Китай — полностью восстановился и закладывает в планы рост ВВП на 8%.

Цены на железную руду — уже на восьмилетних максимумах, никель — на 20% дороже довирусных уровней, медь — почти на 25%, то есть сырьевые рынки солидарно растут вместе с запросами производителей. Спрос на топливо тоже подхватывает общую тенденцию, фактор снятия санкций с Ирана и возврата к шестисторонней сделке пока не актуален, так что основной риск — в возможно более медленных темпах роста экономик.

Однако пошаговые прибавки к объёмам добычи от ОПЕК+ всего лишь в пределах 0,5 млн барр./сутки каждый месяц не должны опередить скорость возрождения производственных мощностей.

Пока они полностью ей соответствуют, и прибавки добычи могут даже слегка отстать, что будет ещё лучше, так как это заставит медленно, но верно таять слой избыточных запасов в хранилищах.

Если подушка запасов будет сдуваться быстрее ожиданий, то цены смогут ненадолго превысить $55 или даже дотянутся до $60, учитывая ещё и сравнительную слабость доллара как единицы измерения по сравнению с остальной корзиной резервных валют.

Если же цены всё-таки раньше успеют просесть в район $43−45, синхронно с какой-нибудь очередной фондовой коррекцией в один из весенних месяцев, то эти возможные просадки цены будут снова быстро выкуплены и вернут нефть всё в тот же канал неспешного роста», — считает эксперт.

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