Президент России Владимир Путин и глава российского правительства Михаил Мишустин сегодня, 30 декабря, в режиме видеосвязи обсуждают, как выразился пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, транспортную «сшивку» страны. Редакция ИА REGNUM ведёт прямую трансляцию с данного совещания.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия

13:32 30.12.2020 «Необходимо сшивать страну, помогать людям передвигаться. Знаю, что правительство подготовило ряд решений на этот счёт». Президент России Владимир Путин беседует с Михаилом Мишустиным.

13:33 30.12.2020 Программа развития РЖД подготовлена. Её финансирование составит два триллиона рублей. Только в 2021 году будет выделено 739 миллиардов — Мишустин.

13:34 30.12.2020 Перед объединённой авиакомпанией стоят масштабные задачи, за последние четыре года количество пассажиров должно вырасти до 2 000 000 человек — Мишустин.

13:35 30.12.2020 Программа субсидируемых тарифов для авиасообщений с Дальневосточным федеральным округом — приоритетная. Об этом Михаил Мишустин сообщил Путину. Субсидии нужны примерно на 21 маршрут.

13:36 30.12.2020 Мишустин анонсировал первый полет нового вертолёта на Дальнем Востоке.

13:37 30.12.2020 Путин: 10 тысяч 200 рублей вместо 16 250 — существенное сокращение стоимости полёта на Дальний Восток.

13:38 30.12.2020 БАМ и Транссиб очень важны для российской экономики — Путин.

13:39 30.12.2020 Необходимо не забывать об автомобильных транспортных коридорах, имея в виду Западный Китай — Путин.

13:40 30.12.2020 Путин — Мишустину: не забывайте, пожалуйста, про подходы к Крымскому мосту.

13:41 30.12.2020 Путин поблагодарил за разработку инвестиционной программы РЖД. Сказал, что это важно для всех, и для пассажиров, и для экономики.

13:41 30.12.2020 Путин: нам нужно создать всю цепочку отечественной авиационной техники.

13:42 30.12.2020 В 2021 году должен быть готов первый самолёт «Байкал», его созданием занимаются в Улан-Удэ — Путин.

13:44 30.12.2020 Путин: «Суперджет» у нас уже летает несколько лет. Нам нужно, чтобы в ближайшие несколько лет он летал с отечественным двигателем ПД. Таких проектов мы не реализовывали уже 30 лет.

13:44 30.12.2020 Воздушное судно «Хаска» можно будет использовать круглогодично во всех регионах Российской Федерации — Путин.

13:45 30.12.2020 В 2021 году в серию должен войти «Метеор», который разрабатывается в Нижнем Новгороде — Путин.

13:46 30.12.2020 Путин: в конце 2021 года в России появятся суда с большей мореходностью, их точно можно будет поставить на маршрут Сочи — Крым.

13:47 30.12.2020 К 2023 году в России появится автобус на водородном носителе.

13:48 30.12.2020 Работа городского транспорта на газомоторном, а тем более на водородном топливе — в высшей степени востребована — Путин.

13:48 30.12.2020 Путин поблагодарил правительство за работу.

13:54 30.12.2020 Мишустин: «Началась реализация второго этапа, с тем чтобы увеличить пропускную способность БАМа и Транссиба до 180 миллионов тонн к 2024 году и обеспечить рост транзитных контейнерных перевозок в четыре раза».

14:01 30.12.2020 Мишустин: «Правительство завершило важный этап по созданию объединённой дальневосточной авиакомпании. Контрольный пакет акций компании «Аврора» передан правительству Сахалинской области, теперь регион — единственный владелец этого стратегического перевозчика, и 10 дальневосточных субъектов Российской Федерации получат пакет акций этой объединённой компании в обмен на консолидацию их авиационных активов. Новая единая дальневосточная компания будет использовать современные отечественные самолёты, передовые технологии, гибкую систему управления маршрутами».

14:02 30.12.2020 Благодаря программе субсидируемых тарифов в сообщении с Дальневосточным федеральным округом можно купить авиабилет по доступной цене — около восьми тысяч рублей. «Эти льготные билеты могут приобретать студенты, пенсионеры, люди с ограничениями по здоровью, с сопровождающими, а также многодетные семьи», — Мишустин.

14:04 30.12.2020 Правительство готово выделить дополнительно ещё пять миллиардов рублей на субсидирование авиабилетов для жителей Дальнего Востока, чтобы они могли приобретать такие билеты по наиболее популярным маршрутам, их примерно двадцать один, пояснил Мишустин. По его оценке, это позволит перевезти на 450 тысяч пассажиров больше за год, а средняя цена для жителей дальневосточного региона составит 10 200 рублей в одну сторону. В случае одобрения президентом Правительство РФ продолжит работу по развитию транспортной коммуникации и не только на Дальнем Востоке — по всей стране.

14:07 30.12.2020 Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с главой российского правительства Михаилом Мишустиным. Фото kremlin.ru.

14:11 30.12.2020 Президент России Владимир Путин высказался по поводу первого полёта модернизированной версии многоцелевого лёгкого вертолёта «Ансат»: "Ансат» — да, знаю, он полетел. Не забывайте, пожалуйста, и про другие транспортные средства — я сейчас ещё пару слов об этом скажу, — включая Ми-38. Он имеет хорошую перспективу для нашего, отечественного рынка, но и на экспорт пойдёт очень хорошо. Скорость приличная, 300 километров в час, вместимость хорошая, комфортный вертолёт получается. Тяжёлые вертолёты не нужно забывать, их нужно обновлять и так далее».

14:16 30.12.2020 Владимир Путин признал: «Что касается БАМа и Транссиба — деньги, я знаю, заложены, нужно обязательно их осваивать, потому что для наших горняков этот маршрут является очень важным. Знаю возможности и планы частично направлять в Азово-Черноморский бассейн уголь из Кузбасса, но мы знаем, что происходит с рынком в Европе, поэтому всё-таки наиболее перспективным является Азиатско-Тихоокеанский регион. В этом смысле нужно расширять».

14:16 30.12.2020 Автомобильные коридоры не нужно забывать, имею в виду Европа — Западный Китай или Западный Китай — Европа, вплоть до Петербурга. Напоминаю, что Казахстан свою часть работы практически завершил. Мы должны сделать свою часть не позднее чем к 2024 году — Путин.

14:17 30.12.2020 Маршрут — это «север — юг»: из Петербурга на Москву и дальше на Астрахань и в Дагестан, очень востребованный маршрут, он нам нужен, нужно обязательно над этим поработать — Путин.

14:18 30.12.2020 Путин о подходах к Крымскому мосту: «Там два, может быть и больше, но два основных варианта: это обход Краснодара и затем Темрюк — Тамань, и ещё одно направление — обход Ростова и тоже выход на Краснодар».

14:19 30.12.2020 Выпустить на маршруты, связывающие Сочи и Крым, новые пассажирские суда PV300, предложил президент РФ Владимир Путин в ходе рабочей встречи с председателем правительства России Михаилом Мишустиным 30 декабря. Подробности в материале: Путин предложил выпустить на линию Сочи — Крым новые суда PV300

14:20 30.12.2020 Владимир Путин, говоря о необходимости «сшивать» страну, отметил: «Здесь с такой территорией, как у России, без авиации не обойтись, это совершенно очевидная вещь. Нам нужно создать всю цепочку авиационной отечественной техники, которая бы обслуживала наших граждан. И начать нужно с самых небольших самолётов. В конце концов уже нужно заменить Ан-2. Это самолёт небольшой вместимости, на девять мест — самолёт «Байкал», уральское КБ его сделало, в Улан-Удэ он должен производиться, девять мест. В 2021 году опытный образец должен быть готов, а в 2024 году должна начаться серия, самолёт должен полететь в первом квартале».

14:29 30.12.2020 Президент России Владимир Путин: «И наконец нас начали радовать, я очень горжусь результатами наших судостроителей. У нас появляется 10-тонное судно на воздушной подушке, называется «Хаска», его можно будет использовать во всех, в том числе труднодоступных регионах Российской Федерации, причём круглогодично. Это судно для грузоперевозок, а в 2022 году уже должно появиться судно в 50 тонн. Надеюсь, что тоже работа будет завершена и эти транспортные средства в России [будут использованы] именно для того, чтобы «сшивать» нашу территорию, чтобы обслуживать наших граждан, чтобы не было населённых пунктов, до которых невозможно добраться. Надо обязательно довести это до конца».

14:44 30.12.2020 Путин: «В 2021 году в серию должен уже пойти «Метеор», который изготавливается в Нижнем Новгороде, на КБ [Центральном конструкторском бюро по судам на подводных крыльях им. Р.Е. Алексеева], и речные суда в 120 мест. Кстати говоря, уже сделано соответствующее судно «река-море» для трёхсот пассажиров, PV300, тоже в Нижнем Новгороде на «Красном Сормове» изготовлено. Его можно было бы поставить, кстати говоря, и на линию Сочи — Крым. Это судно уже испытано, уже из Москвы дошло до Петербурга, из Петербурга до Новороссийска, это «река-море». Но через год — уже в 2021 году должны начать и в конце года, надеюсь, завершится работа, — [сделают] суда с большей мореходностью. Эти суда точно можно поставить на линию Сочи — Крым. Уверен, это будет востребовано, люди за это скажут нам спасибо». Цитата с сайта Кремля.

14:44 30.12.2020 Рабочая встреча Владимира Путина с председателем правительства Михаилом Мишустиным (в режиме видеоконференции) [kremlin.ru].

14:47 30.12.2020 Путин — Мишустину: «И, пожалуйста, не забывайте про городской транспорт. У нас уже много появляется техники для города, для крупных населённых пунктов. Это и современные автобусы, и трамваи. В Санкт-Петербурге только что, совсем недавно, в ноябре, был запущен специально изготовленный для Калининграда, для узкоколейки низкопольный трамвай».

14:48 30.12.2020 Путин: «Нужно обязательно сделать следующий шаг, и к 2023 году сделать городской автобус на водородном носителе — там потом применяется электродвигатель, но на водороде нужно сделать. И потом следующий шаг — на водороде нужно делать локомотивы. С учётом требований к сохранению природы, с учётом требований к городскому транспорту, особенно в крупных городах, городах-миллионниках, где используется очень много городского транспорта на дизельном топливе — а мы знаем, что оно с экологической точки зрения желает много лучшего и выбросы в атмосферу создают неблагоприятную обстановку в крупных городах. Работа городского транспорта на газомоторном, а тем более на водородном топливе, в высшей степени востребована».

14:49 30.12.2020 Мишустин: «Владимир Владимирович, спасибо. Вы в деталях рассказали о том, что является предметом нашей работы с коллегами. Надеюсь, что все задачи будут выполнены, и эти планы — буквально Вы всё в деталях сказали — у нас есть в правительстве, мы этим занимаемся». Цитата с сайта Кремля. Михаил Мишустин [kremlin.ru]

14:59 30.12.2020 В ходе беседы с Мишустиным президент призвал не забывать о следующем двигателе — ПД-35 с тягой в 35 тонн. Путин отметил, что ПД-35 — это перспективная модель, которая должна быть готова к 2027 году.

14:59 30.12.2020 Владимир Путин [kremlin.ru].

16:08 30.12.2020 Реализация инвестиционной программы РЖД — важная задача, контролировать её следует правительству РФ. Об этом российский президент Владимир Путин заявил 30 декабря на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Путин поблагодарил правительство за «непростую работу» по обеспечению инвестиционной программы РЖД необходимым финансированием. Это важное, своевременное и нужное решение, подчеркнул он.

18:22 30.12.2020 Встреча Владимира Путина с членами правительства [kremlin.ru]

19:03 30.12.2020 По итогам встречи президента России Владимира Путина и премьер-министра Михаила Мишустина одобрена инвестиционная программа РЖД до 2024 года. Общий объем финансирования превышает два триллиона рублей.

20:16 30.12.2020 На встрече с членами правительства. Михаил Мишустин, Владимир Путин