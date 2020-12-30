Красноярск, 30 декабря, 2020, 12:36 — ИА Регнум. В Красноярске вновь продлили режим «чёрного неба» — неблагоприятных метеоусловий (НМУ).

Gornovosti.ru Смог в Красноярске

Следите за развитием событий в трансляции: «Новогодний марафон-2020: в ожидании праздника»

Как сообщили ИА REGNUM в Среднесибирском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 19 часов (местное время) 30 декабря до 19 часов 2 января в Красноярске сохранятся метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в воздухе.

Объявлены НМУ первой степени опасности.

Напомним, красноярцы называют режимами «чёрного неба» неблагоприятные метеоусловия. В такие периоды жители сибирского города-миллионника жалуются на смог и дымку.

Как сообщало ИА REGNUM, режим «чёрного неба» в Красноярске ввели с вечера 26 декабря. Затем он был продлён с 29 по 30 декабря.