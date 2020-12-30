Москва, 30 декабря, 2020, 12:31 — ИА Регнум. В 2020 году накрыть стол к празднованию Нового года на семью из пяти человек, включая одного ребенка, обойдётся жителям России в среднем в 6,7 тыс. рублей. По сравнению с прошлым годом, по данным Росстата, это на 4,56% дороже.

Иван Шилов ИА REGNUM Салат Оливье

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Отмечается, что в эту сумму включено шампанское и крепкий алкоголь. Без крепких спиртных напитков можно уложиться в 5806 рублей.

Так, значительнее всего цены поднялись на картофель — на 28,9%, апельсины — на 24%, яблоки — на 17,2% и огурцы — на 16,2%, пишет ТАСС. Кроме того, на 11,9% подорожали рыбные консервы, на 11% — икра лососевая отечественная, на 8,1% — маринованные овощи, на 7,6% — сыр, на 3,2% — говядина.

Выросли цены и на алкогольную продукцию. Игристое вино отечественного производства подорожало за год на 5,6%, водка крепостью 40% и выше — на 2,44%.

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Больше всего новогодний стол подорожал в Новосибирской области — на 9,7% (до 6741 рубля), в Орловской области — на 9,6% (до 6607,5 рубля), а также Кировской, Магаданской и Томской областях.

Как сообщало ИА REGNUM, по подсчётам аналитиков, в 2020 году популярный в новогодние праздники салат оливье обойдётся жителям России на 7% дороже, чем в прошлом году. На приобретение продуктов питания для приготовления порции этого блюда на семью из четырёх человек придётся потратить 355,6 рубля.

Добавим, что в 2020 году жители России стали меньше потреблять шампанского. Так, траты на игристые вина за первые три недели декабря оказались на 38% меньше, чем за аналогичный период 2019 года.