Тулун, Иркутская область, 30 декабря, 2020, 12:24 — ИА Регнум. Новый дом для железнодорожников сдан в эксплуатацию в пострадавшем от мощнейшего наводнения Тулуне. Как сообщает пресс-служба областного правительства, ключи от квартир сегодня, 30 декабря, получили 25 новоселов.

Пресс-служба правительства Иркутской области Новый дом для железнодорожников сдан в эксплуатацию в Тулуне

Напомним, что многоквартирный дом построен по программе устранения последствий масштабного наводнения, которое произошло в Иркутской области летом 2019 года. Всего по этой программе ОАО «РЖД» построены четыре 25-квартирных дома: три в Тулуне и один в Нижнеудинске. Общий объём инвестиций составляет около 650 млн рублей.

«В числе пострадавших от наводнения были и железнодорожники — жители Тулуна. Многие лишились не только жилья, но и всего имущества. И РЖД сделало замечательный новогодний подарок: в квартирах полная внутренняя отделка, необходимая мебель и бытовая техника.

Отмечу, что исполняя поручение президента России Владимира Владимировича Путина о ликвидации последствий наводнения в кратчайшие сроки, областное руководство, многие предприятия и коммерческие структуры активно включились в эту работу. Мы сделаем всё, что было запланировано в срок и на самом высоком уровне», — подчеркнул губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

На Восточно-Сибирской железной дороге действует программа укрепления кадрового потенциала БАМа и Транссиба. Одно из ее направлений — ежегодное строительство служебного жилья. В следующем году работники ВСЖД справят новоселье еще на двух станциях: в Нижнеудинске и Северобайкальске. Напомним, что ранее в Тулуне были сданы два многоквартирных дома на 50 квартир для работников социальной сферы. Также Василий Фролов подчеркнул, что компания ОАО «РЖД» принимает участие в строительстве школы на 1275 мест и обустройстве парковой зоны в Тулуне.

Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Иркутской области произошло в конце июня 2019 г. После продолжительных ливней реки вышли из берегов и подтопили более 100 населённых пунктов. Спустя месяц ситуация во многом повторилась. Наиболее пострадавшими оказались Тулун и Нижнеудинск, а также близлежащие населённые пункты. Тогда весь мир облетели страшные кадры: целые дома и усадьбы неслись по бурной реке, разрушаясь под коммунальным мостом в Тулуне.

Президент России Владимир Путин трижды побывал в Приангарье и каждый раз давал новые поручения властям региона и федеральным профильным ведомствам. Шесть восьмиэтажных жилых домов на 496 квартир построены в кратчайшие сроки.

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