Обнинск, Калужская область, 30 декабря, 2020, 12:14 — ИА Регнум. В городском Дворце культуры Обнинска Калужской области прошла новогодняя ёлка главы администрации города. Всего в этом году таких праздников было проведено четыре. На каждый пригласили по 330 детей, а всего более 1000 обнинских детей посетили новогодние ёлки, сообщили 30 декабря корреспонденту ИА REGNUM в горадминистрации.

Admobninsk.ru Новогодний спектакль.

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По многолетней традиции на новогодние представления были приглашены дети из многодетных и малообеспеченных семей, дети с ограниченными возможностями здоровья. В этом году к ним присоединились дети медиков, которые работают в «красной зоне» с ковидными больными.

В празднично украшенном фойе Дворца культуры разместили 30 ёлок, сделанных обнинскими детьми в рамках фестиваля «Новогодняя елка — 2020». В четырёх пунктах приглашённые буквально за 10 минут получили новогодние подарки. Хороводов на этот раз не водили, в связи с эпидемическими ограничениями, но все желающие могли в фойе сфотографироваться с ростовыми фигурами — снеговиком, мишкой или фиксиком. В зале дети делали несложные танцевальные движения под музыку и дружно отгадывали новогодние загадки. В заключение собравшиеся посмотрели новогодний спектакль обнинского драматического театра им. В.П. Бесковой «Дед Мороз, ау!».