Воронеж, 30 декабря, 2020, 12:06 — ИА Регнум. В Воронежской области за сутки заражение коронавирусом было подтверждено у 381 человека, сообщили в региональном оперативном штабе 30 декабря. Сутками ранее сообщалось о 385 случаях заражения.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в Воронежской области за период пандемии подтвердилось 45 826 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 43 254 воронежца, в том числе 311 выписаны из стационаров и сняты с амбулаторного учёта за последние сутки.

За последние 24 часа в Воронежской области зарегистрирована смерть ещё 28 пациентов с COVID-19, общее число жертв инфекции в регионе достигло 1 337 человек.