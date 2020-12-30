Анкара, 30 декабря, 2020, 12:00 — ИА Регнум. Турецко-американская рабочая группа создана в связи с приобретением Анкарой российских систем ПВО С-400 «Триумф». Об этом министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил 30 декабря в ходе пресс-конференции.

Иван Шилов ИА REGNUM ЗРК С-400

Он отметил, что представители Турции и США уже приступили к техническим переговорам.

Как сообщало ИА REGNUM, закупка Турцией российских систем ПВО привела к кризису в отношениях Анкары с Вашингтоном. Власти США потребовали, чтобы Турция отказалась от сделки с Россией и приобрела американские комплексы Patriot. Они также пригрозили Турции отказом продать истребители F-35 и введением санкций.

Турция продолжила переговоры о дальнейших поставках С-400, после чего США объявили об ограничениях в отношении ряда турецких чиновников и учреждений.

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