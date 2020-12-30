В Калуге запустят единую экосистему государственных услуг и сервисов
Калуга, 30 декабря, 2020, 11:47 — ИА Регнум. Единая экосистема государственных услуг и сервисов, позволяющая обращаться за госуслугами в любом удобном для заявителя формате, появится в ближайшее время в Калужской области. Это произойдёт в результате сближения инфраструктуры электронного правительства и получения услуг в центрах «Мои документы», сообщает 30 декабря корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на заместителя губернатора области Дмитрия Разумовского.
Анализируя итоги года, директор «МФЦ Калужской области» Михаил Иванов отметил, что более 680 тысяч обращений в бумажной и около 137 тысяч обращений в электронной форме поступили в 2020 году центров и офисов «Мои документы». Во время действия ограничительных мер, вызванных пандемией новой коронавирусной инфекции, высоким спросом в МФЦ пользовалась услуга по регистрации граждан на Едином портале государственных услуг. За 2020 год специалисты осуществили свыше 91 тысячи регистраций и подтверждения личности в Единой системе идентификации и аутентификации. Количество регистраций граждан на Портале госуслуг увеличилось более чем на 38%. Было введено 36 новых государственных, муниципальных и дополнительных услуг. В их числе — три новые социальные выплаты семьям с детьми, введенные указом президента России. Также оборудован сектор электронных услуг в рамках проекта «МФЦ — Центр цифровых компетенций», предназначенный для самостоятельной работы заявителей. Обеспечивается консультационная поддержка граждан при работе с порталами.
В филиалах МФЦ появились POS-терминалы, благодаря которым жители Калужской области получили возможность оплачивать госпошлину прямо «в окне» при получении услуги. В регионе продолжается работа по организации выездного обслуживания заявителей, проживающих в малочисленных сельских поселениях. МФЦ ведёт активную работу в социальных сетях, всего было подготовлено более 1,5 тысячи ответов на вопросы калужан.