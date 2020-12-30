Калуга, 30 декабря, 2020, 11:47 — ИА Регнум. Единая экосистема государственных услуг и сервисов, позволяющая обращаться за госуслугами в любом удобном для заявителя формате, появится в ближайшее время в Калужской области. Это произойдёт в результате сближения инфраструктуры электронного правительства и получения услуг в центрах «Мои документы», сообщает 30 декабря корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на заместителя губернатора области Дмитрия Разумовского.

Admoblkaluga.ru В центре «Мои документы»

Анализируя итоги года, директор «МФЦ Калужской области» Михаил Иванов отметил, что более 680 тысяч обращений в бумажной и около 137 тысяч обращений в электронной форме поступили в 2020 году центров и офисов «Мои документы». Во время действия ограничительных мер, вызванных пандемией новой коронавирусной инфекции, высоким спросом в МФЦ пользовалась услуга по регистрации граждан на Едином портале государственных услуг. За 2020 год специалисты осуществили свыше 91 тысячи регистраций и подтверждения личности в Единой системе идентификации и аутентификации. Количество регистраций граждан на Портале госуслуг увеличилось более чем на 38%. Было введено 36 новых государственных, муниципальных и дополнительных услуг. В их числе — три новые социальные выплаты семьям с детьми, введенные указом президента России. Также оборудован сектор электронных услуг в рамках проекта «МФЦ — Центр цифровых компетенций», предназначенный для самостоятельной работы заявителей. Обеспечивается консультационная поддержка граждан при работе с порталами.

В филиалах МФЦ появились POS-терминалы, благодаря которым жители Калужской области получили возможность оплачивать госпошлину прямо «в окне» при получении услуги. В регионе продолжается работа по организации выездного обслуживания заявителей, проживающих в малочисленных сельских поселениях. МФЦ ведёт активную работу в социальных сетях, всего было подготовлено более 1,5 тысячи ответов на вопросы калужан.