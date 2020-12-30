Кежемский район, Красноярский край, 30 декабря, 2020, 11:33 — ИА Регнум. Парашютистов-пожарных Кодинского авиаотделения Лесопожарного центра Красноярского края наградили за спасение деревни от лесного пожара. Об этом ИА REGNUM сообщили 30 декабря в краевом министерстве лесного хозяйства.

Пресс-служба министерства лесного хозяйства Красноярского края Красноярские парашютисты-пожарные

Пожар был обнаружен 3 июля 2020 года в Кежемском районе в двух километрах от деревни Бидея. К месту возгорания авиацией прибыла группа парашютистов-пожарных под руководством молодого инструктора Дениса Долганова. Затем авиацией перебросили еще одну группу под руководством инструктора Виктора Пономаренко.

Пожарные боролись с огнём в течение суток. Из-за сильного ветра и сухой погоды огонь приблизился к деревне на расстояние менее полукилометра. Однако огнеборцам удалось предотвратить трагедию.

Деревня Бидея находится на удалённой территории, в авиазоне, куда невозможно оперативно доставить спецтехнику. Пожарные проявили в этой ситуации профессионализм: тактически правильно сориентировались в ситуации и учли погодные условия. Они сдержали огонь до прихода лесопожарной техники.

Глава Кежемского района Павел Безматерных вручил спасателям Денису Долганову, Виктору Пономаренко, Сергею Терещенко, Александру Дегтяреву, Александру Тумашеву, Александру Антипову, Роману Петрову, Владимиру Овсиенко наградные именные часы.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2020 года на пожаре в жилом доме в Москве пожарные спасли четырёх человек, в том числе ребёнка.

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