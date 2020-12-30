Кострома, 30 декабря, 2020, 11:05 — ИА Регнум. В Костромской области по требованию Роспотребнадзора режим обязательной самоизоляции для пенсионеров продлили до 15 января 2021 года. Об этом сообщает администрация региона.

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Выходить из дома гражданам старше 65 лет рекомендуют только по уважительным поводам: ради покупки продуктов в ближайшем магазине, посещения аптеки, выгула питомцев, посещения юристов или суда.

Ограничения, как и прежде, касаются жителей Буя и Буйского района, Галича и Галичского района, Шарьи и Шарьинского района, Нерехты и Нерехтского района, а также Мантурово, Волгореченска и Красносельского района.

Напомним, самоизоляция пенсионеров в Костромской области была введена с 23 октября 2020 года. Общее число скончавшихся за всё время пандемии в регионе, по официальным данным оперативного штаба, составило 226 человек, в большинстве случаев с диагнозом COVID-19 умирали люди старшего и пожилого возраста с хроническими заболеваниями. В больницах региона с подтверждённым диагнозом COVID-19 находятся 330 человек, более 2,8 тысячи граждан справляются с новой инфекцией в домашних условиях.

Ранее в интервью ИА REGNUM главный санитарный врач Костромской области Александр Кокоулин просил костромичей «ограничить походы к пожилым родственникам» во время праздников. Не создавать проблем «себе и другим» горожан просила и заместитель директора департамента здравоохранения Костромской области Валерии Стрелец.