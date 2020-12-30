Санкт-Петербург, 30 декабря, 2020, 11:15 — ИА Регнум. Суточное число вновь выявленных зараженных коронавирусом лиц в Петербурге стало максимальным за почти две недели. Как сообщает 30 декабря федеральный оперативный штаб, за последние сутки в городе подтвердили 3764 случая заражения. О большей цифре власти отчитывались только 15 декабря.

Дарья Драй ИА REGNUM Автомобиль скорой помощи

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: надежда на вакцинацию — все новости»

Всего за время пандемии в Северной столице коронавирус подхватили 238 366 человек. Выздоровели от COVID-19 всего 144 874 человека, включая 4278 выписанных за последние сутки.

В целом, судя по официальным данным, Петербург продолжает пребывать на плато. Однако, как заявляют в Смольном, «несоблюдение гражданами социальной дистанции и пренебрежение требованием носить средства индивидуальной защиты могут привести к дестабилизации эпидемического процесса и возобновлению роста распространения новой коронавирусной инфекции, свести на нет достигнутую ранее остановку роста госпитализаций».

В России за сутки вирус нашли у 26 513 граждан, их общее количество достигло 3 131 550.