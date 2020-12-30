Санкт-Петербург, 30 декабря, 2020, 11:04 — ИА Регнум. Санкт-Петербург в очередной раз оказался «лидером» среди регионов России по суточной смерти от COVID-19, обойдя Москву. Об этом сообщает 30 декабря федеральный оперативный штаб.

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В Петербурге за минувшие сутки от болезни погибли 78 человек, в столице — 72 человека.

Всего в Петербурге за время пандемии от COVID-19, по официальным данным, скончались 7610 граждан.

В России в целом за сутки зафиксировали 599 новых смертей, их общее число достигло 56 426.

Ранее власти сообщили, что в Петербурге растет процент больных COVID-19 в тяжелом состоянии и процент молодых пациентов с ковидом.