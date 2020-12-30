Москва, 30 декабря, 2020, 10:51 — ИА Регнум. За минувшие сутки в России выявили 26 513 носителей коронавируса. Об этом 30 декабря сообщили в оперативном штабе Москвы.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Новые случаи зафиксированы во всех регионах страны. У 15% новых носителей нет клинических проявлений болезни. Также за минувшие сутки выздоровели 29 235 человек, умерли 599 пациентов.

Среди регионов России лидируют Москва, Санкт-Петербург и Московская область.

Всего в России за время пандемии выявили 3 131 550 случаев заражения коронавирусом.