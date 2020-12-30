Москва, 30 декабря, 2020, 10:50 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о том, что в росте цен на продукты питания виновато Минэкономразвития.

Иван Шилов ИА REGNUM Цены на продукты

«На наш взгляд, Министерство экономического развития, потому что в руках Министерства экономического развития есть те регуляторы, которые должны были быть использованы, и в том числе учитывая, что за министерством и анализ, и прогноз, то это все вместе должно было дать эффект», — заявил Володин в эфире телеканала «Россия 24», отвечая на вопрос, кто должен отвечать за рост цен.

Другие ведомства также должны были участвовать в решении этих вопросов, добавил он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин раскритиковал правительство из-за роста цен на продукты, обратив внимание на подорожание сахара, подсолнечного масла, муки, макарон и хлеба. МЭР представило свои предложения, одно из них — новые полномочия правительства.

Госдума приняла закон, которым правительство получило право устанавливать предельные розничные цены на социально значимые товары первой необходимости, включая продукты питания, на срок не более чем 90 дней. До этого действовала норма, когда право ограничивать цены у правительства возникает только в том случае, если они в течение 30 дней вырастают на 30% и более.