Ярославль, 30 декабря, 2020, 10:48 — ИА Регнум. В Ярославской области за минувшие сутки подтверждено шесть летальных исходов от COVID-19. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на проектный офис Информационного центра по коронавирусу в России.

ИЦК Данные за последние две недели

В регионе за минувшие сутки зарегистрировано 187 новых случаев коронавирусной инфекции, выздоровел еще 191 человек. По данным федерального оперштаба, прямо сейчас болеют 1195 человек.

За все время пандемии в Ярославской области выявлено 22 104 случая заражения коронавирусом. Выздоровели 20 724 человека, умерли от COVID-19 185 человек.