Сеул, 30 декабря, 2020, 10:47 — ИА Регнум. В сети появились новогодние изображения нового спортивного кроссовера Hyundai Kona N. Тизеры авто размещены на странице hyundai_n_world в Instagram.

Instagram hyundai_n_worldwide Тизер нового спортивного кроссовера Hyundai Kona N

Новый компактный кроссовер расширит спортивную линейку N Line. В описании автопроизводитель указал, что официальная премьера Kona N состоится в самое ближайшее время.

Серия новогодних тизеров авто состоит из фотографий, на которых показаны части кроссовера, покрытого новогодним камуфляжем. Так, на одном снимке из кроссовера торчат оленьи рога, а на другом на багажнике Kona N расположен гоночный шлем в новогоднем красном колпаке. Этот шлем, возможно, намекает на спортивный характер автомобиля.

На данный момент сам автопроизводитель не сообщает информацию о техническом оснащении и динамических характеристиках новинки. Однако ожидается, что модель будет иметь более мощный мотор, модернизированную трансмиссию, доработанную подвеску и более надёжные тормоза.

Напомним, на авторынке России в ноябре 2020 года было приобретено 17 446 машин корейской марки Hyundai, что на 7% больше, чем в ноябре 2019 года.

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