Калуга, 30 декабря, 2020, 10:47 — ИА Регнум. Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев поздравил жителей с 79-й годовщиной освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.

Фото пресс-службы городской Думы Калуги

В поздравление говориться: «Уважаемые калужане! Дата 30 декабря 1941 года для жителей Калуги стала священной. В этот день части героической 50-й армии под командованием генерала Ивана Васильевича Болдина после тяжелых и кровопролитных боев завершили операцию по освобождению Калуги. В этот день мы глубоко скорбим о погибших. Каждый из нас хранит в душе глубокую признательность тем, кто выстоял и победил в Священной войне, тем, кто отдал свою жизнь за Родину, за жизнь будущих поколений. После оккупации и тяжёлых боёв наш город лежал в руинах, но благодаря самоотверженному труду жителей, Калуга возродилась, вновь стала важным промышленным и транспортным центром центральной России. Сегодня каждый из нас на своем рабочем месте способствует развитию и благоустройству нашего города, достижению новых успехов в экономике и промышленности».

Юрий Моисеев пожелал горожанам крепкого здоровья, семейного тепла и благополучия, мирного неба над головой и новых успехов в труде на благо родного края.