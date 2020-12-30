Москва, 30 декабря, 2020, 10:35 — ИА Регнум. Вакцинация населения России от коронавируса может обойтись бюджету на сумму до 100 млрд рублей. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

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«В следующем году стоят новые задачи, которые не были учтены в бюджете, а именно вакцинация населения. Это существенные ресурсы, может стоить от 75 до 100 млрд рублей», — сказал Силуанов.

По его словам, итоговая сумма будет зависеть от того, как пойдёт процесс вакцинации и какое число людей изъявят желание пройти процедуру.

Силуанов подчеркнул, что вакцинация будет для людей бесплатной — за счёт государства.