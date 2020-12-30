Москва, 30 декабря, 2020, 10:12 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий противодействие цензуре в интернете на иностранных платформах. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

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Теперь, если иностранная платформа будет блокировать российские СМИ, генпрокурор по согласованию с МИД РФ имеет право присвоить ей статус «допускающей дискриминацию против российских СМИ».

В качестве наказания за цензуру предусматриваются блокировка, замедление трафика и штрафы от нескольких тысяч до трёх млн рублей. Судья сможет выбрать как одну, так и сразу несколько мер. Помимо этого, судьи смогут заблокировать как отдельные страницы, так и ресурс в целом.

Специальный реестр нарушителей будет вести Роскомнадзор.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, новый закон может коснуться Twitter, Facebook и YouTube.