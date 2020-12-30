Ярославль, 30 декабря, 2020, 10:11 — ИА Регнум. Департамент городского хозяйства мэрии Ярославля объявил конкурсы на право перевозки общественным транспортом на 66 муниципальных маршрутах города. Об этом сообщает официальный сайт мэрии. Конкурсы объявлены в рамках реформы городского транспорта.

Автобус в Ярославле

«Процедура отбора перевозчиков будет проводиться по 66 регулярным маршрутам, 18 из которых новые, а остальные ныне существующие и изменённые», — рассказал начальник управления городского пассажирского транспорта Сергей Волканевский.

Заключить договоры с перевозчиками власти планируют в марте следующего года. В июле 2021 года, на втором этапе реорганизации, предусмотрено увеличение количества подвижного состава по новым и изменённым маршрутам. Пока что количество автобусов на разыгрываемых маршрутах останется прежним.