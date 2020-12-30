Ханты-Мансийск, 30 декабря, 2020, 10:05 — ИА Регнум. В Югре за сутки лабораторно подтверждёно 217 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 30 декабря сообщает региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Днём ранее суточный прирост заражений составлял в регионе 219 случаев.

Основные очаги заражения в регионе на 30 декабря: Сургут — 38 случаев; Нефтеюганск — 24; Когалым и Мегион — по 20; Нижневартовск и Сургутский район — по 16; Советский район — 14; Покачи — 13.

С начала пандемии в ХМАО число заражений коронавирусом составило на 30 декабря 41 071 случай. Излечились 37 515 человек, 537 пациентов с COVID-19 скончались (на три человека больше, чем днём ранее).

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в регионе на 30 декабря составляет 0,97.