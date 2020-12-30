Вашингтон, 30 декабря, 2020, 09:59 — ИА Регнум. В Соединённых Штатах суд отказал российскому бизнесмену Олегу Дерипаске в предоставлении дополнительных документов минфина по введению ограничительных мер против предпринимателя. Об этом говорится в решении суда.

World Economic Forum Олег Дерипаска

«Суд считает, что Дерипаска не доказал, что его требования о дополнениях соответствуют каким-либо обстоятельствам, при которых дополнения допустимы. Следовательно, суд отказывает в его ходатайстве», — говорится в решении суда.

Как сообщало ИА REGNUM, российский бизнесмен Олег Дерипаска оспаривает включение его в санкционный список США с 2019 года. Он оценил ущерб от санкций в $7,5 млрд.

Ранее Дерипаска заявил, что введение санкций против России означает значительный ущерб для населения страны, потому действия лиц, провоцирующих такие ограничения, нужно квалифицировать как государственную измену.

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