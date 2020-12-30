Киев, 30 декабря, 2020, 09:54 — ИА Регнум. За минувшие сутки на Украине подтвердили 7986 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сообщила 30 декабря пресс-служба министерства здравоохранения Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По данным министерства, за сутки в стране были госпитализированы 2925 человек. 243 пациента скончались в результате осложнений, вызванных заболеванием COVID-19.

Наибольшее количество заражений зафиксировано в Киеве и Запорожской области — 1131 и 739 случаев соответственно.

Всего за время пандемии на Украине выявили 1 млн 45 348 случаев заражения, 18 324 из них оказались смертельными.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр кабинета министров Украины Олег Немчинов заявил о том, что в рамках программы COVAX страна может получить не 8, а 16 млн доз вакцины от коронавирусной инфекции.