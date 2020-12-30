Абакан, 30 декабря, 2020, 09:50 — ИА Регнум. Серьёзное осложнение пожарной обстановки зарегистрировано в Хакасии. Как сообщили ИА REGNUM 30 декабря в республиканском управлении по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности, виной тому морозы и халатное отношение граждан к простейшим правилам пожарной безопасности.

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Жители региона в морозы чаще и дольше топят печи, активнее используют электронагревательные приборы. При этом зачастую игнорируются базовые правила пожарной безопасности.

В регионе ежедневно фиксируется около десяти возгораний за сутки. Жителей Хакасии призывают соблюдать меры пожарной безопасности.

Добавим, с начала 2020 года в Хакасии зарегистрировано 2313 пожаров. Погибли 39 человек, травмированы — 36. Спасены 195 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Иркутской области наблюдается устойчивый рост пожаров и гибели людей от огня.

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